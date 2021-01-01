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Warriors sahibi Lacob: "Yıldız takası yapmayacağız"

Golden State Warriors sahibi Joe Lacob, takımının bir yıldız oyuncuyla takas yapma ihtimalinin olası olmadığını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors sahibi Joe Lacob, takımının bir yıldız oyuncuyla takas yapma ihtimalinin olası olmadığını söyledi.

Yakın zamanda çıkan bazı raporlar, Warriors'ın Stephen Curry, Klay Thompson ve Draymond Green'den oluşan yıldız üçlüsünün, yönetimi başka bir şampiyonluk kazanmalarına yardımcı olabilecek bir oyuncu almaya teşvik ettiğini iddia etmişlerdi.

Lacob, The Athletic'ten Anthony Slater ile yaptığı röportajda bunun pek olası olmadığını açıkladı:

"Bu durum pek olası değil. İnsanların beklentiye girdiği herhangi birini takas etmeyeceğimizi söylemiştim. Bana göre daha olası olan ve bir takım sahibi olarak en rahat hissettiğim yol, gelecekle aramızda bir köprü oluşturmak."

"POTANSİYEL GÖRMEK İSTİYORUZ"

Lacob, ekibinin takas yapmak yerine kendisini gelecek için iyi bir şekilde hazırlamaya odaklanacağını sözlerine ekledi:

"Elimizde üç ya da dört sözleşmemiz ve hala 30'lu yaşlarının başında olan büyük oyuncularımız bulunuyor. Özellikle şu dönemde, halen uzun zaman oynayabilecek durumdalar.

Eğer Wiseman'a, Kuminga'ya, Moody'ye ve Poole'a bu süreçte yardımcı olabilirsek, gelecek yıl muazzam olmaları gerekmiyor. Sadece oyuncu geliştirme kadromuza da büyük bir yatırım yaparak, onların büyük potansiyel göstermelerini istiyoruz."


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