Golden State Warriors ekibinin, LA Clippers yıldızı Paul George'a dört yıllık maksimum kontrat teklif etmeye hazır olduğu iddia edildi.



ESPN'den Brian Windhorst, Warriors'ın George'a maksimum değerinde dört yıllık bir sözleşme teklif etmeye hazır olduğunu söyledi:



"Bu noktaya kadar Clippers, Paul George'a yalnızca Kawhi Leonard'a verdiği teklifin aynısını teklif etmeye istekliydi. Üç yıllık maksimum sözleşmenin biraz altında bir kontrattı ve açıkçası Paul George da dört yıllık maksimum bir sözleşme istiyordu.



Ve kendisine bunu vermeye hazır olan ve onunla takas yapmaya hazır birkaç takımın olduğu da dile getiriliyordu. Bu takımlardan biri ise Golden State'ti."



Bu gelişme, George ile Clippers arasında devam eden ve bir çıkmaza girdiği bildirilen sözleşme görüşmelerinin ortasında geldi.



34 yaşında olmasına rağmen George, geçen sezon maç başına 22,6 sayı, 5,2 ribaund ve 3,5 asist ortalamalarıyla son derece üretken bir oyuncu olmayı sürdürdü.





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