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Wall: "Wizards, işimin bittiğini düşünmüştü"

Houston Rockets guardı John Wall, dün gece eski takımı Washington Wizards ile ilk kez karşılaşması sonrası, ekip hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Houston Rockets guardı John Wall, dün gece eski takımı Washington Wizards ile ilk kez karşılaşması sonrası, ekip hakkında konuştu.

Houston'ın 107-88 skorla aldığı galibiyettte 24 sayı ve 5 asistle oynamış olan Wall, NBA kariyerinin ilk dokuz yılını birlikte geçirdiği şehre olan sevgisini ifade ederken, eski takımının ön ofisine karşı olan hislerini paylaşmaktan da çekinmedi:

"Sanırım organizasyon, işimin bittiğini düşünmüştü. Yaz boyunca ne kadar sıkı çalışmış olsam da. Gelip beni izlediler ve işimin bittiğini düşündüler. Bu yüzden bugün sahaya çıkıp yaptığım şeyi yaptım.

İstenmediğim hiçbir yerde durmak istemem ve bu organizasyonun (Rockets) beni burada istediğini düşünüyorum. DC'deki o topluluğa ve beni 10 yıldır seven hayranlara duyduğum sevgi, her zaman baki kalacak."

Wall, Wizards'taki son iki sezonunun çoğunu sakatlık nedeniyle kaçırmasına rağmen, asist ve top çalma kategorilerinde tüm zamanlarda lider konumda.


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