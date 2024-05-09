Matthijs De Ligt: "Hakem gelip özür diledi"

Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Matthijs De Ligt, Real Madrid maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Matthijs De Ligt: 'Hakem gelip özür diledi'
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09 Mayıs 2024 01:02
Şampiyonlar Ligi yarı finalinde deplasmanda Real Madrid'e mağlup olan ve elenen Bayern Münih'te yıldız oyuncu Matthijs De Ligt karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Yan hakemin kendisinden özür dilediğini söyleyen Matthijs De Ligt şu ifadeleri kullandı:

"Sanırım hepimiz kuralları biliyoruz. Eğer ofsayt kararı net değilse, oyuna devam etmek zorundasınız. Kural bu. Yaşananı bir rezalet olarak görüyorum. Joselu'nun attığı gol de neredeyse ofsayttı ve onlar oynamaya devam etti. Biz neden devam edemedik? Yan hakem benden özür diledi ve hata yaptığını söyledi."

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