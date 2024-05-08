Fenerbahçe'den Monaco'ya gönderme!

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu geçerek THY EuroLeague'de Final Four'a yükseldi.
Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından Fransız ekibi için arka arkaya paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler ilk olarak, The Fast and Furios'taki yol ayrılığı sahnesini paylaştı.
Fenerbahçe'nin o paylaşımı:
Fenerbahçe, daha sonra ise eşleşmenin ardından ünlü çizgi dizi Sylvester and Tweety ile paylaşım yapan Monaco'ya aynı çizgi diziden görsel ile cevap verdi.
O paylaşım şu şekilde:
Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından Fransız ekibi için arka arkaya paylaşımda bulundu.
Sarı-lacivertliler ilk olarak, The Fast and Furios'taki yol ayrılığı sahnesini paylaştı.
Fenerbahçe'nin o paylaşımı:
Fenerbahçe, daha sonra ise eşleşmenin ardından ünlü çizgi dizi Sylvester and Tweety ile paylaşım yapan Monaco'ya aynı çizgi diziden görsel ile cevap verdi.
O paylaşım şu şekilde:
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