Fenerbahçe'den Monaco'ya gönderme!

Fenerbahçe Beko, Monaco karşılaşmasının ardından Fransız ekibi için arka arkaya paylaşımlara imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'den Monaco'ya gönderme!
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08 Mayıs 2024 23:17
Fenerbahçe Beko, Monaco'yu geçerek THY EuroLeague'de Final Four'a yükseldi.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından Fransız ekibi için arka arkaya paylaşımda bulundu.

Sarı-lacivertliler ilk olarak, The Fast and Furios'taki yol ayrılığı sahnesini paylaştı.

Fenerbahçe'nin o paylaşımı:





Fenerbahçe, daha sonra ise eşleşmenin ardından ünlü çizgi dizi Sylvester and Tweety ile paylaşım yapan Monaco'ya aynı çizgi diziden görsel ile cevap verdi.

O paylaşım şu şekilde:




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