Fenerbahçe'den Monaco'ya gönderme!

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu geçerek THY EuroLeague'de Final Four'a yükseldi.Fenerbahçe, karşılaşmanın ardından Fransız ekibi için arka arkaya paylaşımda bulundu.Sarı-lacivertliler ilk olarak, The Fast and Furios'taki yol ayrılığı sahnesini paylaştı.Fenerbahçe, daha sonra ise eşleşmenin ardından ünlü çizgi dizi Sylvester and Tweety ile paylaşım yapan Monaco'ya aynı çizgi diziden görsel ile cevap verdi.