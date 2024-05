Uğurcan Çakır: 'Final mutluluk verici'

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-0 yenerek finale çıkan Trabzonspor 'da kaptan Uğurcan Çakır, "Kötü giden bir sezonda hedeflerden uzaktayız ama finalde olmak mutluluk verici." dedi.Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan milli futbolcu, ilk yarıda aceleci davranmadıklarını söyledi.Trabzon'da oynanan maçı 3-2 kazandıklarını ve bunun avantajıyla rahat oynadıklarını dile getiren Uğurcan Çakır, "İkinci yarıda gelen gollerle, net bir skorla buradan galibiyetle ayrıldık. Kötü giden bir sezonda hedeflerden uzaktayız ama finalde olmak mutluluk verici." ifadelerini kullandı.Beşiktaş ile finalde karşılaşacaklarını ve kupayı kazanmak istediklerini belirten Uğurcan Çakır, şöyle konuştu:"Bu kupayı alırsak 10. kez kazanmış olacağız. En son 2019'da aldık. O zamandan ben ve Hüseyin Türkmen var kadroda. İkimiz kaldık. Abdullah hocanın da Trabzonspor'da Türkiye Kupası eksik. İnşallah finalde Beşiktaş karşısında kupayı almak istiyoruz."İyi bir sezon geçirmediklerini, futbolda iniş ve çıkışların da her zaman olduğunu ifade eden Uğurcan Çakır, sözlerini şu şekilde tamamladı:"Futbolcular olarak her zaman en yüksek performansı veremeyebiliyoruz. Ben Trabzonspor için elimden gelen mücadeleyi her zaman vermeye çalışıyorum. Bazen istediğim gibi oluyor, bazen olmuyor. Finale kaldık, mutluyuz. Finali kazanmak istiyoruz. Taraftarlara da teşekkür ediyorum. Uzun zamandır iç sahada taraftar olmadığı için bugün çok güzel bir ortam vardı. Taraftar olmadan çok konsantre olamıyorsunuz. Bugün yanımızdalardı. Onlara çok teşekkür ediyorum."