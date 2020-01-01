"Wall - Westbrook takasının %50-50 şansı var" iddiası!

The Athletic'den Kelly Iko'ya göre Washington Wizards'ın yıldızı John Wall ve Houston Rockets süperstarı Russell Westbrook'un takaslanmasının, "%50-50 şansı" bulunuyor.



Rockets'ın bir süredir Wizards ile görüştüğü, ancak bir anlaşmaya varabilmek için daha fazla ilerleme kaydedilmesi gerektiği kaydedildi.



Iko, raporunda şu ifadelere yer verdi:



"Dürüst olmak gerekirse, buna %50-50 şans verirdim. Rockets'ın en iyi iki oyuncusu etrafındaki bu belirsizlik durumuyla, gerçekten hiçbir şeyi göz ardı edemezsiniz. Wall'a karşılık Westbrook, maaş boşluğu bazında oldukça temiz bir takas olurdu ve James Harden ile Wall'un da iyi bir ilişkisi var.



Ama basketbol açısından, bu Westbrook-Harden eşleşmesinden çok daha anlamlı olur muydu? Wall, agresif olan Westbrook'tan daha yumuşak, daha doğal bir oyun kurucu olabilir, ancak bir dış şut tehdidi değil. Bence Rockets, Chris Paul takasında kaybettiklerinin bir kısmını telafi ederek, aradıkları türde bir takas tazminatı alırsa, anlaşmanın çok daha muhtemel hale geleceğini düşünüyorum."



Hem Westbrook hem de Wall'un büyük sözleşmeleri bulunuyor ve her biri de önümüzdeki üç sezon boyunca 131.5 milyon dolar civarında para kazanacak.



