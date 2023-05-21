Vlahovic'e dev talipler!

Dusan Vlahovic, Juventus ile geçirdiği zorlu sezonun ardından yaz transfer döneminde Torino ekibinden ayrılabilir.



İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Sırp oyuncunun menajeri, ''Vlahovic'e ilgi gösteren 3 kulüp var. Juventus'un bu teklifleri değerlendireceğini düşünüyorum. Teklifte bulunan kulüpler Chelsea, Atletico Madrid ve Bayern Münih. Son durumu beraber göreceğiz.'' ifadelerini kullandı.



Vlahovic, şu ana kadar Juventus formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 14 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



