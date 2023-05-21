Vlahovic'e dev talipler!

Juventus'un golcüsü Dusan Vlahovic'in menajeri, Chelsea, Atletico Madrid ve Bayern Münih'in Vlahovic'e teklif yaptığını belirtti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Vlahovic'e dev talipler!
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21 Mayıs 2023 16:48
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 16:57
Dusan Vlahovic, Juventus ile geçirdiği zorlu sezonun ardından yaz transfer döneminde Torino ekibinden ayrılabilir.

İtalyan basınına açıklamalarda bulunan Sırp oyuncunun menajeri, ''Vlahovic'e ilgi gösteren 3 kulüp var. Juventus'un bu teklifleri değerlendireceğini düşünüyorum. Teklifte bulunan kulüpler Chelsea, Atletico Madrid ve Bayern Münih. Son durumu beraber göreceğiz.'' ifadelerini kullandı. 

Vlahovic, şu ana kadar Juventus formasıyla çıktığı 41 karşılaşmada 14 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

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