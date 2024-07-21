Vitor Roque'ye Suudi Arabistan'dan talip!

Barcelona'nın Brezilyalı forveti Vitor Roque kulüpten ayrılabilir. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, genç oyuncuya talip oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Vitor Roque'ye Suudi Arabistan'dan talip!
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21 Temmuz 2024 16:39
Barcelona'nın Brezilyalı forveti Vitor Roque kulüpten ayrılabilir.

İspanyol Sport Gazetesi'ne göre, Al-Hilal, Brezilyalı oyuncuyla sözleşme imzalamayı düşünüyor.

Barcelona'nın, Vitor Roque için kiralama formülünü düşündüğü ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin sıklaştığı kaydedildi.

Öte yandan Barcelona'nın satış ihtimalinde de oyuncuyu büyük bir karla elinden çıkarmak istediği ifade edildi.

Barcelona formasıyla 16 resmi maça çıkan 19 yaşındaki forvet, bu maçlarda 2 gol kaydetti. Barcelona, Vitor Roque için Athletico Paranaense'ye 40 milyon euro ödemişti.

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