Viktoria Zeynep Güneş'ten bronz madalya

Viktoria Zeynep Güneş, Dünya Yüzme Kupası'nda bronz madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Viktoria Zeynep Güneş'ten bronz madalya
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10 Ekim 2021 13:53
Milli yüzücü Viktoria Zeynep Güneş, Macaristan'da düzenlenen Dünya Yüzme Kupası 200 metre karışıkta bronz madalya kazandı.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamada, "Milli yüzücümüz Viktoria Zeynep Güneş, Macariastan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen FINA Dünya Yüzme Kupası'nda 200 metre karışıkta 2.08.94'lük derecesiyle bronz madalya kazanmıştır. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadeleri kullanıldı.


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