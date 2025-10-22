22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-036'
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
0-135'
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-037'
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-137'
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
0-036'
22 Ekim
Chelsea-Ajax
2-137'
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
3-037'
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Victor Osimhen: "Rekorları tek başıma kırmıyorum"

Galatasaray'da Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt'e karşı 2 golle şov yapan Victor Osimhen, karşılaşmadan sonra konuştu.

calendar 22 Ekim 2025 22:03 | Son Güncelleme Tarihi: 22 Ekim 2025 22:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen: 'Rekorları tek başıma kırmıyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup etti. Karşılaşmada iki gol ve iyi oyunuyla maçın oyuncusu seçilen Victor Osimhen, galibiyetin ardından konuştu.

"REKORLARI TEK KIRMIYORUM"

Çok önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Osimhen, "Çok önemli bir maçtı. Takım arkadaşlarımı tebrik etmek istiyorum. Rakip ikinci yarıda bizi zorladı. Çok önemli bir galibiyet aldık. Herkese çok teşekkür ederim, bu rekorları tek başıma kırmıyorum. Bu momentumun üzerine katarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"TEK BAŞIMA KAZANMADIM"

Maçın oyuncusu seçilmesi hakkında konuşan Nijeryalı yıldız, "Takım arkadaşlarım sayesinde kazandım iki maçtır, tek başıma kazanmadım. Başka arkadaşlarımın da kazanmasını isterim. Takıma gollerimle, asistlerimle yardımcı olmak istiyorum, bunlar olmazsa mücadelemle yardımcı olmak istiyorum. Takım arkadaşlarımdan biri bunu kazandığında da çok mutlu olacağım." sözlerini sarf etti.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.