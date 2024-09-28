Victor Osimhen'den sakatlığı için açıklama!

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık ile ilgili açıklama yaptı.

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Victor Osimhen'den sakatlığı için açıklama!
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28 Eylül 2024 21:34
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Victor Osimhen yaptığı açıklamada, "Takım olarak mutsusuz. Hak ettiğimiz 3 puan vardı ama futbol böyle. Bazen hak ettiğinizi alamıyorsunuz. İki golden dolayı mutluyum ama kazanamadığımız için mutsuz durumdayız. Kendi performansımdan memnunum ama daha iyi çalışarak daha iyi iş çıkaracağız." dedi.

Icardi ile ilgili de konuşan yıldız futbolcu, "Mauro Icardi ile aramız iyi, o bir lider. Hepimizi koruyor ve kolluyor. Bana ağabeylik yapıyor. Onun yanında oynamak harika his. Gollerimizi beraber kutluyoruz. Onunla oynamak benim için ayrıcalık." diye konuştu.

Sakatlığıyla ilgili de konuşan Osimhen, "Sakatlığım ciddi değil. Rahatsızlık hissettim ve Okan Buruk'a söyledim. O yüzden oyundan çıktım." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa maçında ağrı hisseden Nijeryalı oyuncu, ikinci yarıda yerini Dries Mertens'e bırakmıştı.

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