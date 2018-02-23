Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta karşılaşmalarıyla tamamlanacak. Liglerde şampiyonun belirleneceği play-off etapları ve düşenlerin belli olacağı baraj etapları gelecek hafta başlayacak.Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bu iki ligde haftanın maç programı şöyle:14.00 Galatasaray-Çanakkale Belediyespor (Burhan Felek)14.00 Seramiksan-Fenerbahçe (Turgutlu Yıldırım Beyazıt)17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank (Cengiz Göllü)13.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor (BJK Akatlar)14.00 Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank (Beylikdüzü Spor Kompleksi)17.00 Halkbank-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)14.00 Halkbank-Ziraat Bankası (TVF Başkent)14.00 TKD Kuzey Enerji Gümüşhane Torul Gençlik-Galatasaray HDI Sigorta (Torul)14.00 Beşiktaş-Afyon Belediyesi Yüntaş (BJK Akatlar)14.00 Arkas Spor-Fenerbahçe (Atatürk Vestel Venus Spor Kompleksi)14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Maliye Piyango (Kula)17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)