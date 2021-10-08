Valtteri Bottas: "İstanbul'da çok güçlü bir Mercedes olacak!"

Mercedes AMG Petronas takımının Fin pilotu Valtteri Bottas, İstanbul Park'taki ilk iki antrenman seansının ardından iddialı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Valtteri Bottas: 'İstanbul'da çok güçlü bir Mercedes olacak!'
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08 Ekim 2021 17:48
Mercedes AMG Petronas pilotu Valtteri Bottas, İstanbul Park'taki cuma günü koşulan iki seansın ardından açıklamalarda bulundu.

Bottas, "İstanbul Park'ta pist çok daha hızlıydı. Geçen sezona göre 10 saniye daha iyiydim. Şimdi çok düzgün bir yol tutuş var. İstanbul'un asfaltı geçen sezonun en zorlusuydu ama bu sezonun en iyisi haline geldi." ifadelerini kullandı.

Fin pilot, "Arabanın ayarlarıyla ilgili geçen yıla göre farklı bir yaklaşım izledik. Bu nedenle gün içerisinde farklı tepkiler aldık ve ayarları değiştirmek zorunda kaldık. Farklı ayarları denememiz de hoşuma gitti. 2. antrenman seansında araçtaki his çok daha iyiydi. Çok büyük sorunlarımız yok. Bence Mercedes için İstanbul'da güçlü bir hafta sonu olacak." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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