"HAFTA HAFTA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Kayserispor maçının ardından futbolcularıyla bir araya geldi. Fransız çalıştırıcı, futbolcularına daha iyi olacakları mesajını verdi.Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk isteyen Beşiktaş Teknik Direktörü, "İlk maç zor geçti. İlk maçlarda nerede olduğunuzu görürsünüz. Geliştireceğimiz yerler var. Hafta hafta daha iyi olacağız. Şimdi dinleneceğiz ve Alanyaspor maçına hazırlanacağız" ifadesini kullandı.Hazırlık maçlarında üçlü savunmayla oynayan Beşiktaş, Süper Lig'deki Konyaspor maçında dörtlü savunma anlayışını tercih etmişti. Valerien Ismael, "Elimizdeki kadroyla her taktiği oynayabildiğimizi gösterdik" yorumunu yapmıştı. Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 14 Ağustos Pazar günü saat 21:45'te Alanyaspor'a konuk olacak.