Valentin Rosier, Fransa'ya gidiyor!

Beşiktaş, Fransız oyuncusu Valentin Rosier ile vedalaşmaya hazırlanıyor.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Rosier'in transferi için Nice ile anlaşma sağladığı belirtildi.
SAĞLIK KONTROLÜNE GİDECEK!
27 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak Nice'e katılacağı ve sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı kaydedildi.
Rosier'in çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya gideceği aktarıldı.
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maça çıkan Rosier, 2 asist yaptı.
Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı kalmıştı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Rosier'in transferi için Nice ile anlaşma sağladığı belirtildi.
SAĞLIK KONTROLÜNE GİDECEK!
27 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak Nice'e katılacağı ve sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı kaydedildi.
Rosier'in çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya gideceği aktarıldı.
Beşiktaş'ta bu sezon 21 maça çıkan Rosier, 2 asist yaptı.
Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı kalmıştı.