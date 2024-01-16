Valentin Rosier, Fransa'ya gidiyor!

Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş, Valentin Rosier'in zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralanması için Nice ile anlaşma sağladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Valentin Rosier, Fransa'ya gidiyor!
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16 Ocak 2024 20:00
Son güncelleme 16 Ocak 2024 20:01
Beşiktaş, Fransız oyuncusu Valentin Rosier ile vedalaşmaya hazırlanıyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre, Beşiktaş'ın Rosier'in transferi için Nice ile anlaşma sağladığı belirtildi.

SAĞLIK KONTROLÜNE GİDECEK!

27 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak Nice'e katılacağı ve sözleşmede zorunlu satın alma opsiyonunun da yer alacağı kaydedildi.

Rosier'in çarşamba günü sağlık kontrollerinden geçmek için Fransa'ya gideceği aktarıldı.

Beşiktaş'ta bu sezon 21 maça çıkan Rosier, 2 asist yaptı.

Valentin Rosier, Fenerbahçe ile 15. haftada oynanan derbinin ardından kadro dışı kalmıştı.

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