Valencia, tek golle kazandı

Valencia, La Liga'da Rayo Vallecano'yu deplasmanda 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Valencia, tek golle kazandı
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19 Aralık 2023 23:19
İspanya La Liga'nın 18. haftasında Valencia, Rayo Vallecano deplasmanına konuk oldu. Valencia karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Valencia'ya galibiyeti getiren golü 61. dakikada Sergi Canos attı.

Valencia'da Thierry Correira, 90. dakikada kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Valencia'da milli futbolcumuz Cenk Özkacar karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı.

Bu sonucun ardından Valencia, 23 puana yükseldi. Vallecano, 20 puanda kaldı.

İspanya La Liga'nın gelecek haftasında sahasında Villarreal ile karşılaşacak. Rayo Vallecano, Getafe deplasmanına gidecek.

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