Uruguay Futbol Federasyonu, Oscar Tabarez dahil 400 kişiyi işten çıkardı

Uruguay Futbol Federasyonu, dünya çapında sporu tamamen durduran pandemi sebebiyle, teknik direktör Oscar Tabarez dahil 400 kişiyi işten çıkardığını ve faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Uruguay Futbol Federasyonu, Oscar Tabarez dahil 400 kişiyi işten çıkardı
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28 Mart 2020 17:18
Uruguay Futbol Federasyonu, dünyayı sarsan pandemi nedeniyle aralarında teknik direktör Oscar Tabarez'in de olduğu 400 kişiyi çıkararak faaliyetlerini durdurduğunu açıkladı.

"GELECEĞİ KORUMAK İÇİN..."

Uruguay Futbol Federasyonu resmi açıklamasında; "Şu anda içinde bulundğumuz sağlık krizi nedeniyle faaliyetlerimiz durdurulmuştur. Kurumumuzun gelecekteki işleyişini korumak için bir dizi zorlu karar almak zorunda kaldık." yazdı.

2006 yılından beri, Uruguay Milli Takımı Teknik Direktörlüğü'nü üstlenen Oscar Tabarez de karardan nasibini aldı. Tabarez, Uruguay'ı DÜnya Kupası'nda yarı finale taşımış ve Copa America'da zafere ulaştırmıştı.

Kararın gerekçesi olarak, tüm çalışanların işsizlik sigortasından faydalanabilmesi olduğu açıklandı. Uruguay Futbol Federasyonu bu doğrultuda tüm dış kategorilerdeki sözleşmeleri askıya aldığını, sadece kurumun temel ihtiyaçları çerçevesinde temel hizmetlerin süreceğini açıkladı.

Uruguay medyasına göre bu karar 400'e yakın kişiyi etkiliyor.

Uruguay'da futbol 13 Mart tarihinde bir sonraki karara kadar askıya alınmıştı. Ülkedeki son açıklamalara göre 274 kişi koronavirüs hastalığına yakalandı.

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