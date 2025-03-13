Üniversiteler arası Dart Şampiyonası başladı

Ünilig Dart Türkiye Şampiyonası, Elazığ'da başladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Üniversiteler arası Dart Şampiyonası başladı
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13 Mart 2025 16:58
Üniversiteler arası Ünilig Dart Türkiye Şampiyonası, Elazığ'da başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunca Fırat Üniversitesi Dart Salonu'nda düzenlenen şampiyonasının açılışında halk oyunları gösterisi sundu.

Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaygusuz, açılış törenindeki konuşmasında, sporun ve sporcunun önemine değindi. Etkinliğe emek verenlere teşekkür eden Kaygusuz, "Burada yapılacak olan Türkiye Şampiyonasına 17 üniversiteden 50'si bayan 54'ü erkek toplam 104 sporcumuz yarışacak. Şampiyonanın iyi geçmesini diliyorum." diye konuştu.

Şampiyona yarın sona erecek.

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