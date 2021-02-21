Ünal Karaman: 'Futbol bazen böyledir'

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup eden Göztepe'de teknik direktör Ünal Karaman, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Fenerbahçe'ye karşı 3 puanı hak ettiklerini söyleyen Karaman, "Geçmiş istatistiklerle ilgilenmiyoruz. Bir an önce kendimizi yukarılara atmak istiyorduk. Buna göre, iyi hazırlandık. Bizim için alınması gereken 3 puandı. Camiamıza armağan olsun. Mutluyuz. Çok akılcı oynadık. Oyuncularım iyi mücadele ettiler. Son vuruşlarda ve final paslarında daha dikkatli olsak daha farklı olurdu. Fenerbahçe'nin bilinçli gelip pozisyon yarattığını hatırlamıyorum. Karamboller sadece. 90 dakikada da böyle pozisyonlar normal. Oyun ve mücadeleyi düşününce 3 puanı hak ettik. Maç kaybederken de söylüyorduk, oyuncuların dönüşü iyi. Sonuçlandıramıyorduk sadece. Kaybettiğimiz maçlarda bile kazanacak gücümüz vardı sahada. Futbol bazen böyledir. Aslan payı oyunculara aittir. Özverili çalıştılar. Mükemmel bir dostlukları var. Camiamızı ilerleyen süreçte daha farklı hedefler olacak. Yarıda başlamak zordur ama kendimizi biraz daha huzurlu olacağımız, camiaya yakışan bir yere yükseltmeliyiz." ifadelerini kullandı.



