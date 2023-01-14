Ümraniyespor ile İstanbulspor için bir ilk!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, İstanbulspor'u konuk edecek.



Ümraniye Şehir Stadı'nda yarın saat 13.30'da oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.



Ligde 3 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi alan Ümraniyespor, 14 puanla 18. sırada yer alıyor.



Giresunspor deplasmanında Mrsic'in golüyle 1-0 kazanarak puanını 14 yapan kırmızı-beyazlılar, rakipleriyle arasındaki puan farkını da azalttı. İstanbul ekibinin, düşme hattının dışında bulunan Antalyaspor ile arasında 3 puan fark var.



Son maçında Gaziantep FK karşısında 90+12. dakikada penaltı golüyle 1 puan alan İstanbulspor ise ligde oynadığı 17 karşılaşmada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 12 puanla ligin son sırasında yer alıyor.



Ev sahibi ekipte, Oğuz Gürbulak sarı kart cezalısı. Hatayspor maçında gördüğü kırmızı kartla 2 maç ceza alan Allyson Santos da bu maçta forma giyemeyecek. Bu 2 oyuncunun yanı sıra Giresunspor maçında kulübede kırmızı kart gören kaleci Anıl Demir de, İstanbulspor maçının kadrosunda yer alamayacak.



İstanbulspor'da ise Gaziantep FK mücadelesinde omzundan sakatlanarak oyundan çıkan Emir Kaan Gültekin'in durumu netlik kazanmadı. Bu futbolcunun oynayıp oynamayacağı bugün belli olacak.



Süper Lig'de ilk maç



İki ekip bugüne kadar 12 kez karşılaştı. Bu maçların 10'u Spor Toto 1. Lig'de, 2'si de 2. Lig Beyaz Grup'ta oynandı.



Ümraniyespor rakibi karşısında 5 galibiyet alırken, İstanbulspor da 6 maçta sahadan 3 puanla ayrıldı. 1 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



Bu sezon Süper Lig'e yükselen iki takım, tarihlerinde ilk kez Süper Lig'de karşılaşacak.





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