Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 kaybettikleri maçtan sonra "Keşke Medipol Başakşehir'e yenilseydik de bu maçı kazansaydık." dedi.Özat, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Aytemiz Alanyaspor'un Gençlerbirliği'ni deplasmanda 1-0 mağlup ederek kırmızı-siyahlıların 10 haftalık yenilmezlik serisini sonlandırdığı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda kötü oynadıklarını, yedikleri golden önce pozisyonlar bulduklarını ancak değerlendiremediklerini söyledi.Maçın devre arasında oyuncularına "Bu oyunun karşılığı 1 puan bile zor." dediğini aktaran Özat, şu ifadeleri kullandı:"Bazı oyuncular istediğim katkıyı vermedi, özellikle sonradan giren oyuncular. Takım, kazanmak adına bir şey yapmadı. İki senedir çıktığım maçların en kötüsüydü. Koca 45 dakika heba oldu. Oyuncuları kendi yerinden kaydırabiliyorsunuz. İlk yarıyı gol yemeden bitirmeden geçersek ikinci yarının iyi olacağını düşünüyorduk, pozisyon da yakaladık. Bir anlık gaflet rakibimize galibiyeti getirdi. Umarım bu yenilgiden sonra gereken dersi çıkarırız."Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Mesut Bakkal ise bu galibiyetin moraliyle Medipol Başakşehir ve Göztepe maçlarına çıkacaklarını söyledi.Karşılaşmanın zor geçtiğini söyleyen ve mücadeleleri nedeniyle iki takımı da tebrik eden Bakkal, şunları kaydetti:"Gençlerbirliği'nin organize oyunları, bizim buna disiplinli şekilde direnmemiz ve sabırla golü beklememiz önemliydi. Hikmet Karaman hocaya teşekkür ediyorum. Fikir alışverişinde bulunduk. Çok gol yiyen bir takım vardı, bugün gol yemeden bitirdik. Savunma ve orta sahayı diri tuttuk, öndeki adamlarımızla golü bulacağımızı biliyorduk. Oyun hafta içinde işlediğimiz gibi oldu. Bu moralin Medipol Başakşehir ve Göztepe maçlarına yansıyacağını düşünüyorum."