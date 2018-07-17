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Umar Aminu transferi için yeni operasyon

Spor Toto Spor Lig takımlarından Trabzonspor, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-Mavililer, Umar Aminu defterini yeniden açtı. Transferde önceliği stoperin yanı sıra kanada veren Trabzonspor; kalitesini ispatlayan, ligi tanıyan 23 yaşındaki oyuncu için Osmanlı'nın kapısını bir kez daha çalacak.

Umar Aminu transferi için yeni operasyon
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17 Temmuz 2018 09:47
Trabzonspor'da son günlerde transferdeki tek gündem maddesi, stopere yapılacak takviyeler. İranlı Hosseini ile anlaşma sağlandı. Bu bölge için başka imzaların da atılması bekleniyor. Ancak güçlendirilecek tek mevki savunma değil.

Genel direktör Özkan Sümer, kanat oyuncusu da alacaklarını söylemişti. Bordo- Mavililer, rotasını bir kez daha Umar Aminu'ya çevirdi

Teknik direktör Ünal Karaman ile yapılan görüşme sonrası, Nijeryalı yıldız için yeni teklif yapılması kararlaştırıldı.

23 yaşındaki futbolcunun kendini kanıtlamış olması, ligi yakından tanıması ve istikrarlı performansı; Trabzonspor'un kendisini yeniden gündeme almasını sağladı.

Başkan devreye girecek

Daha önce yapılan girişimlerde Umar Aminu ile anlaşma sağlanmış ancak Osmanlıspor ile yapılan görüşmelerde taraflar orta yolu bulamamıştı. Yönetim, bir kez daha Başkent ekibinin kapısını çalacak ve işi bitirmeye çalışacak.

Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu transfer için bizzat devreye gireceği öne sürüldü. Umar, geçtiğimiz sezon ligde düşen Osmanlıspor'da 31 lig maçına çıkmış, 5 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.

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