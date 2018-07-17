Başkan devreye girecek

Trabzonspor'da son günlerde transferdeki tek gündem maddesi, stopere yapılacak takviyeler. İranlı Hosseini ile anlaşma sağlandı. Bu bölge için başka imzaların da atılması bekleniyor. Ancak güçlendirilecek tek mevki savunma değil.Genel direktör Özkan Sümer, kanat oyuncusu da alacaklarını söylemişti. Bordo- Mavililer, rotasını bir kez daha Umar Aminu'ya çevirdiTeknik direktör Ünal Karaman ile yapılan görüşme sonrası, Nijeryalı yıldız için yeni teklif yapılması kararlaştırıldı.23 yaşındaki futbolcunun kendini kanıtlamış olması, ligi yakından tanıması ve istikrarlı performansı; Trabzonspor'un kendisini yeniden gündeme almasını sağladı.Daha önce yapılan girişimlerde Umar Aminu ile anlaşma sağlanmış ancak Osmanlıspor ile yapılan görüşmelerde taraflar orta yolu bulamamıştı. Yönetim, bir kez daha Başkent ekibinin kapısını çalacak ve işi bitirmeye çalışacak.Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bu transfer için bizzat devreye gireceği öne sürüldü. Umar, geçtiğimiz sezon ligde düşen Osmanlıspor'da 31 lig maçına çıkmış, 5 gol ve 7 asistlik katkı sağlamıştı.