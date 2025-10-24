23 Ekim
Fenerbahçe-VfB Stuttgart
1-0
23 Ekim
Samsunspor-Dynamo Kiev
3-0
23 Ekim
Feyenoord-Panathinaikos
3-1
23 Ekim
C.Palace-AEK Larnaca
0-1
23 Ekim
Haecken-Rayo Vallecano
2-2
23 Ekim
Rapid Wien-Fiorentina
0-3
23 Ekim
Strasbourg-Jagiellonia Bialystok
1-1
23 Ekim
Rijeka-Sparta Prag
0-0IPT
23 Ekim
Alkmaar-Slovan Bratislava
1-0
23 Ekim
Shakhtar-Legia Warszawa
1-2
23 Ekim
Maccabi Tel Aviv-FC Midtjylland
0-3
23 Ekim
Celtic-Sturm Graz
2-1
23 Ekim
Young Boys-Ludogorets
3-2
23 Ekim
N. Forest-FC Porto
2-0
23 Ekim
Freiburg-FC Utrecht
2-0
23 Ekim
Celta Vigo-Nice
2-1
23 Ekim
Malmö FF-Dinamo Zagreb
1-1
23 Ekim
Lille-PAOK
3-4
23 Ekim
Roma-Viktoria Plzen
1-2
23 Ekim
Go Ahead Eagles-Aston Villa
2-1
23 Ekim
Brann-Rangers
3-0
23 Ekim
Genk-Real Betis
0-0
23 Ekim
FCSB-Bologna
1-2
23 Ekim
Lyon-Basel
2-0
23 Ekim
Braga-FK Crvena Zvezda
2-0
23 Ekim
RB Salzburg-Ferencvaros
2-3
23 Ekim
Mainz 05-Zrinjski Mostar
1-0

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta sona erdi

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta maçları bir karşılaşma dışında tamamlandı; Samsunspor, Dinamo Kiev'i 3-0 mağlup ederek 2'de 2 yaptı, Rijeka–Sparta Prag maçı ise hava koşulları nedeniyle ertelendi.

calendar 24 Ekim 2025 01:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

UEFA Konferans Ligi'nde ikinci hafta mücadelesi, bir maç dışında tamamlandı.
 
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının ikinci haftasında 8 karşılaşma oynandı.
 
Samsunspor, sahasında Dinamo Kiev'i 3-0 yenerek ikide iki yaptı ve puanını 6'ya çıkardı.
 
Olumsuz hava koşulları nedeniyle TSİ 22.00 seansında kaldığı yerden devam etmesi planlanan Rijeka-Sparta Prag karşılaşması tamamlanamadı. İlk devresi 0-0 sona eren mücadele, yarıda kaldı ve ertelendi.
 
Alınan sonuçlar şöyle:
 
Crystal Palace (İngiltere) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 0-1
 
Shamrock Rovers (İrlanda) - Celje (Slovenya): 0-2
 
Mainz 05 (Almanya) - Zrinjski (Bosna Hersek): 1-0
 
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Lech Poznan (Polonya): 2-1
 
Sigma Olomouc (Çekya) - Rakow (Polonya): 1-1
 
Samsunspor - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-0
 
Universitatea Craiova (Romanya) - Noah (Ermenistan): 1-1
 
Hamrun Spartans (Malta) - Lausanne (İsviçre): 0-1
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.