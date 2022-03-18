UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Merih Demiral

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçlarında, haftanın en iyi oyuncusu Atalanta forması giyen Merih Demiral seçildi.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu Merih Demiral
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18 Mart 2022 18:24
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçlarının en iyi oyuncusu, İtalya'nın Atalanta ekibinde forma giyen milli futbolcu Merih Demiral oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, Merih Demiral'ın yanı sıra Barcelona'dan Pedri, West Ham United'dan Tomas Soucek ve Braga'dan Abel Ruiz yer aldı.

Bayer Leverkusen'i 1-0 yendikleri maçta savunmada sergilediği performansla takımına turu getiren Merih, oylamada rakiplerini geride bırakarak haftanın oyuncusu seçildi.

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