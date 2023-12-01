UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta tamamlandı
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01 Aralık 2023 02:28
UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 sezonu gruplarında 5. hafta maçları tamamlandı.

TSİ 20.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Freiburg (Almanya)-Olympiakos (Yunanistan): 5-0

Backa Topola (Sırbistan)-West Ham United (İngiltere): 0-1

AEK (Yunanistan)-Brighton Hove Albion (İngiltere): 0-1

Sparta Prag (Çekya)-Real Betis (İspanya): 1-0

Atalanta (İtalya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1

Sturm Graz (Avusturya)-Rakow (Polonya): 0-1

Maccabi Haifa (İsrail)-Rennes (Fransa): 0-3

TSİ 23.00'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Olimpik Marsilya (Fransa)-Ajax (Hollanda): 4-3

Rangers (İskoçya)-Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi): 1-1

Liverpool (İngiltere)-LASK (Avusturya): 4-0

Toulouse (Fransa)-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-0

Villarreal (İspanya)-Panathinaikos (Yunanistan): 3-2

Servette (İsviçre)-Roma (İtalya): 1-1

Sheriff (Moldova)-Slavia Prag (Çekya): 2-3

Molde (Norveç)-Karabağ (Azerbaycan): 2-2

Hacken (İsveç)-Bayer Leverkusen (Almanya): 0-2 

 
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