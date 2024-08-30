U20 Erkek Voleybol Milli Takımı 3-0 galip!

Voleybol 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Letonya'yı 3-0 yendi.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Letonya'yı 25-15, 25-22, 25-16'lık setlerle mağlup etti.
Şampiyonada ikinci galibiyetini alan milliler, dördüncü maçında 31 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Letonya'yı 25-15, 25-22, 25-16'lık setlerle mağlup etti.
Şampiyonada ikinci galibiyetini alan milliler, dördüncü maçında 31 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.
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