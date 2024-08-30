U20 Erkek Voleybol Milli Takımı 3-0 galip!

20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, Letonya'yı 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
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U20 Erkek Voleybol Milli Takımı 3-0 galip!
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30 Ağustos 2024 00:34
Voleybol 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Letonya'yı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Letonya'yı 25-15, 25-22, 25-16'lık setlerle mağlup etti.

Şampiyonada ikinci galibiyetini alan milliler, dördüncü maçında 31 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.

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