U20 Erkek Voleybol Milli Takımı 3-0 galip!

Voleybol 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Letonya'yı 3-0 yendi.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, Sırbistan ve Yunanistan'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki üçüncü maçında Letonya'yı 25-15, 25-22, 25-16'lık setlerle mağlup etti.



Şampiyonada ikinci galibiyetini alan milliler, dördüncü maçında 31 Ağustos Cumartesi günü saat 15.30'da Finlandiya ile karşılaşacak.





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