U20 A Milli Kadın Basket Takımı, Finlandiya engelini aştı

Türkiye, Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Finlandiya'yı 62-57 yenerek ikinci galibiyetini aldı.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan maçın ilk yarısını 30-25 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 62-57 kazandı.
Ay-yıldızlı ekipte Berfin Sertoğlu 29 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla maçın en skorer ismi oldu.
Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan maçın ilk yarısını 30-25 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 62-57 kazandı.
Ay-yıldızlı ekipte Berfin Sertoğlu 29 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla maçın en skorer ismi oldu.
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