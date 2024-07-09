U20 A Milli Kadın Basket Takımı, Finlandiya engelini aştı

FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, üçüncü maçında Finlandiya'yı 62-57 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; DHA
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U20 A Milli Kadın Basket Takımı, Finlandiya engelini aştı
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09 Temmuz 2024 20:09
Türkiye, Basketbol FIBA Kadınlar 20 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki üçüncü maçında Finlandiya'yı 62-57 yenerek ikinci galibiyetini aldı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta oynanan maçın ilk yarısını 30-25 önde tamamlayan milliler, karşılaşmayı da 62-57 kazandı.

Ay-yıldızlı ekipte Berfin Sertoğlu 29 sayı, 6 ribaunt ve 7 asistlik performansıyla maçın en skorer ismi oldu.

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