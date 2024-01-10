Indiana Pacers, yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'ın sol dizinde hamstring gerginliği teşhisi konulduğunu ve en az iki hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.



Haliburton, Pazartesi günü Boston Celtics'e karşı alınan 133-131'lik galibiyetin ikinci çeyreğinde ayağının kayması sonucu sakatlanmış ve takım arkadaşları tarafından soyunma odasına götürülmüştü.



Önceki sezon All-Star seçilmiş olan Haliburton, 12,5 ile asist kralı olduğu sezonda ayrıca 23,6 sayı ve 4,2 ribaund ortalamalarına sahip.





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