Tyrese Haliburton en az 2 hafta yok

Indiana Pacers, yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'ın sol dizinde hamstring gerginliği teşhisi konulduğunu ve en az iki hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Tyrese Haliburton en az 2 hafta yok
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10 Ocak 2024 15:42
Indiana Pacers, yıldız oyuncusu Tyrese Haliburton'ın sol dizinde hamstring gerginliği teşhisi konulduğunu ve en az iki hafta parkelerden uzak kalacağını duyurdu.

Haliburton, Pazartesi günü Boston Celtics'e karşı alınan 133-131'lik galibiyetin ikinci çeyreğinde ayağının kayması sonucu sakatlanmış ve takım arkadaşları tarafından soyunma odasına götürülmüştü.

Önceki sezon All-Star seçilmiş olan Haliburton, 12,5 ile asist kralı olduğu sezonda ayrıca 23,6 sayı ve 4,2 ribaund ortalamalarına sahip.

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