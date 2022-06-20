Türkiye'ye 2 fair-play ödülü

Uluslararası Fair Play Konseyi (CIFP), Türk Spor Ajansı ile faaliyetlerini İzmir'de sürdüren Bostanlıspor'u, 2021 Dünya Fair Play Ödülleri kapsamında "Şeref Diploması"na layık gördü.



Bostanlıspor'dan yapılan açıklamada, tüm karşılaşmalara fair-play çağrısı yapan afişlerle çıkıp, fair-play bilincinin yaygınlaşmasına katkıda bulunan Bostanlıspor'a ve Türk Spor Ajansı'nın Youtube kanalında yayımlanan "Fair Play Sohbetleri" programına CIFP Büyük Jürisi tarafından "Şeref Diploması" ödülü verildiği kaydedildi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen CIFP Yönetim Kurulu Üyesi ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Türkiye'nin kazandığı iki ödülün, CIFP'nin gelecek yıl yapılacak genel kurulunda düzenlenecek törende takdim edileceğini bildirdi.



Bostanlıspor'un kazandığı ödülün küçümsenmeyecek bir olay olduğunu belirten Arıpınar, "Şeref diploması ödülü dünyada ilk kez bir amatör gençlik ve spor kulübüne veriliyor. Bu ülkemiz için de büyük onur ve gurur." değerlendirmesinde bulundu.





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