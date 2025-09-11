Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sıradaki durak Eskişehir

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye RalliŞampiyonası'nın 5. ayağı, yarın Eskişehir'de başlayacak.Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, 2025 Avrupa Ralli Kupası'nın 9. ayağı da olan Odunpazarı ESOK Rallisi, 12-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek. 126,72 kilometre uzunluğundaki mücadele, 10 özel etaptan oluşacak.Eskişehir Otomobil Spor Kulübü (ESOK) tarafından gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye'nin dışında Fransa, İspanya, Romanya ve İtalya'dan da isimlerin bulunduğu 94 sporcu ve 47 otomobil yarışacak.Yarın saat 15.00'te Odunpazarı Evleri Meydanı'nda gerçekleştirilecek start seremonisinin ardından 16.00'da Eskişehir Kent Ormanı'ndaki seyirci özel etabı koşulacak.Sürücüler, 13 Eylül Cumartesi günü sırasıyla Uluçayır, Yukarı Ilıca ve Kirazlı Çeşme etapları 2 kez geçtikten sonra Eskişehir Atatürk Stadyumu'ndaki servis alanında günü tamamlayacak.Mücadele, 14 Eylül Pazar günü Seklice etabının 2 kez geçilmesi sonrası Eskişehir Kent Ormanı'nda yapılacak etapla sona erecek.