MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları İzmit Körfez Pisti'nde tamamlandı.



TOSFED Micro Destek Kupası'nda sezonu 1'inci olarak tamamlayan Zayn Sofuoğlu, Borusan Otomotiv Motorsport Karting Takımı ile İngiltere'ye gitmeyi hedeflediğini söyledi. Kenan Sofuoğlu ise "Borusan Otomotiv Motorsport ile önümüzdeki yıl planlarımızı yaptık. Zayn'i İngiltere'de yarıştırmaya başlayacağız ve inşallah onu güzel bir altyapı ile Formula 1'e hazırlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 12 Ekim'de başlayan 5. ayak yarışları, bugün TOSFED Körfez Karting Pisti'nde tamamlandı. Düzenlenen organizasyonda 5 ayrı kategoride 60 sporcu mücadele etti. Borusan Otomotiv Motorsport (BOM) Karting Takımı'ndan olan, 'Türkiye'nin en genç karting pilotu' ünvanına sahip 5 yaşındaki Zayn Sofuoğlu, Micro Destek kupası'ndaki ilk sezonunda birinciliğe ulaşmayı başardı.



"PES ETMEDİ, ORADAN GELDİ VE SON TURDA 2'NCİLİĞİ ALDI"



Yarışın ardından konuşan Zayn Sofuoğlu, seneye Borusan Otomotiv Motorsport Karting Takımı ile İngiltere'ye gitmeyi hedeflediğini söyledi. Kenan Sofuoğlu, "Bu hafta sonu bizler için zor geçti. Çünkü hafta sonu boyunca pistte kazalar yaşandı. Dün diğer rakibimizin teması sonucu pistin dışına çıktık. Bugün ikinci yarışta yine bir temas sonucunda en arkaya düştük ancak Zayn pes etmedi, oradan geldi ve son turda 2'nciliği aldı. Son yarışta ise ilk 4'e girmesi klasman birinciliğini için yetiyordu orada da tedbirli ve soğuk kanlı stratejimize sadık kalarak 2'inci olduk ve ilk kez 4 tekerde de klasman birinciliğine ulaştık. Geçen hafta Türkiye Motosiklet Şampiyonası'nda şampiyon olmuştu, bugün kartingte oldu" dedi.



"ZAYN'İ İNGİLTERE'DE YARIŞTIRMAYA BAŞLIYORUZ VE ONU FORMULA 1'E HAZIRLAMAK İSTİYORUZ"



Çok çalışıp çok emek verdiklerini belirten Sofuoğlu, "İyi gidiyoruz. Çok çalışıyoruz, çok emek veriyoruz. Bu şekilde de karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Türkiye şampiyonalarına ilgi arttı, Zayn ile beraber artık insanları motor sporlarını izlemeye getiriyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Borusan Otomotiv Motorsport takımı ile de önümüzdeki yıl planlarımızı yaptık. Zayn'i İngiltere'de yarıştırmaya başlayacağız ve inşallah onu güzel bir altyapı ile Formula 1'e hazırlamak istiyoruz. İngiltere'de 6-8 yaş arası çocukların yarışları var, seneye inşallah onlara katılmayı planlıyoruz. İnşallah seneye oradan Türkiye'ye şampiyonluklarla geleceğiz" ifadelerini kullandı.



"İNANILMAZ KENDİNİ GELİŞTİRDİ"



BOM Karting Takım Yöneticisi Muratcan Eğilmez, "5 ayaktan olarak TOSFED micro destek kupası'nda Zayn ilk sezonunda birinci olmayı başardı. Zayn'den beklentimiz yüksek ve gerçekten ilk günden bu başarıyı yakalayacağını emindim. Tüm ekip arkadaşlarımla sezonun başından bugüne kadar çok çalıştığımızı da ayrıca söylemeliyim. Bunun karşılığında tabi Zayn'de çok çalıştı ve gelişimini hep birlikte gördük. Ekip olarak çok mutluyuz ve bu başarıyı yurtdışına da taşımak istiyoruz. İngiltere'de görüştüğümüz ekip arkadaşlarımız var, sürücü koçumuz var hatta kendisi de bugün aramızdaydı ve Zayn'in yarışlarını takip etti. Küçük yaşına rağmen yeteneğini görmemek imkansız şimdiden önümüzdeki yıllar imza atacağımız başarılar için heyecanlanmaya başladık. Bence hep birlikte bir tarihe tanıklık ediyoruz." dedi.



"1 AY İÇERİSİNDE BÜTÜN HER ŞEYİMİZİ NETLEŞTİRİYORUZ"



Zayn'in İngiltere'de yarışması hakkında da konuşan Eğilmez, "Planlarımız arasında var; bu hafta İngiltere'den arkadaşlarımız geldi, yol haritamızı konuştuk. O konuyla ilgili de çok yakında her şey netleşmiş olacak. BOM Karting olarak kendisinin kariyer planlamasına da yön vermek istiyoruz. İleride nerelerde başarılar göstereceğiz bunu zaman gösterecek ancak Borusan Otomotiv Motorsport'un Türk sporcusunu geliştirmek ve ülkemizi yurtdışında da temsil etmesini sağlamak vizyonuna hizmet eden bir stratejiyle ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.



"ONUNLA DA MUHTEMELEN 2025'TE ULUSLARARASI SULARA AÇILACAĞIZ"



Türkiye Karting Şampiyonası'nda Mini kategoride yarışan Efe Ayhan hakkında da konuşan Eğilmez, "Türkiye şampiyonası için son 2 ayak kaldı. Mini kategoride yarışan Efe Ayhan'da çok mücadeleci karakterde bir sporcu olarak yoluna devam ediyor. Geçtiğimiz sene başladığı karting kariyeri özellikle bu yıl çok iyi seviyelere geldi ancak daha da ileri gideceğini düşünüyoruz. Efe ile de 2025'te muhtemelen uluslararası arenalarda yarışlara çıkacağız. Tüm takım arkadaşlarıma ve sporcularıma teşekkür ederim. Hepsi en iyisini yapabilmek, en iyi sonucu alabilmek için çok çalışıyorlar" dedi.



"YÜKSEK İHTİMALLE BU SEZONU KAPATMIŞ OLDUM"



BOM Karting'te milli karting pilotu Ayşe Çebi, "BOM Karting'e katıldığım için çok mutluyum. Bu sene BOM Karting'le daha çok antrenmanlara katılıyorum ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Öte yandan kariyerime Avrupa'da da devam ediyorum. Sezon açıkçası benim için çok iyi başlamadı sonrasında bir takım değişikliği yaptım ve bunun karşılığında istediğim sonuçları almaya başladım. Haftaya da çok önemli yarışım vardı ama antrenmanlarda bileğim çatladığı için gidemiyorum. O yüzden yüksek ihtimalle bu sezonu kapatmış oldum" dedi.



Türkiye Karting Şampiyonası 5. ayak yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:



Master kategorisi



1. İlyas Vurgeç



2. Murathan Gür



3. Serkan Burak Köse



Senior kategorisi



1. Leyla Sulyak



2. Yağız Tektaş



3. Onur Müldür



Junior kategorisi



1. Erin Ünlüdoğan



2. Demir Sağım



3. Ömer Ulaş Akbağ



Mini kategorisi



1. Can Özler



2. Ali Sururi Akgün



3. Ali Fuat Miras



Micro kategorisi



1. Enes Hakkı Yeten



2. Zayn Sofuoğlu



3. Bulut Tırınk



Senior kadınlar kategorisi



1. Leyla Sulyak



2. Zeynep Çukurova



Junior kadınlar kategorisi



1. Zeynep Büyükpınar