Türk Telekom'un konuğu Dolomiti Energia Trento

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nda 23 Kasım Çarşamba günü İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak B Grubu 5. hafta karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.
Başkent ekibi, ilk 5 sıradaki takımın 3 galibiyet ve 1 yenilgisinin bulunduğu B Grubu'nda averajla 5. basamakta yer alıyor.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak B Grubu 5. hafta karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.
Başkent ekibi, ilk 5 sıradaki takımın 3 galibiyet ve 1 yenilgisinin bulunduğu B Grubu'nda averajla 5. basamakta yer alıyor.
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