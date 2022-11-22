Türk Telekom'un konuğu Dolomiti Energia Trento

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nda Energia Trento'yu ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un konuğu Dolomiti Energia Trento
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22 Kasım 2022 13:56
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, ULEB Avrupa Kupası'nda 23 Kasım Çarşamba günü İtalya temsilcisi Dolomiti Energia Trento'yu konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak B Grubu 5. hafta karşılaşması, saat 19.45'te başlayacak.

Başkent ekibi, ilk 5 sıradaki takımın 3 galibiyet ve 1 yenilgisinin bulunduğu B Grubu'nda averajla 5. basamakta yer alıyor.

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