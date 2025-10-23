22 Ekim
Galatasaray-Bodo/Glimt
3-1
22 Ekim
Konyaspor-Beşiktaş
0-2
22 Ekim
Athletic Bilbao-Qarabag FK
3-1
22 Ekim
AS Monaco-Tottenham
0-0
22 Ekim
Sporting CP-Marsilya
2-1
22 Ekim
Atalanta-Slavia Prag
0-0
22 Ekim
E. Frankfurt-Liverpool
1-5
22 Ekim
Real Madrid-Juventus
1-0
22 Ekim
Chelsea-Ajax
5-1
22 Ekim
Bayern Munih-Club Brugge
4-0
22 Ekim
Rizespor-Başakşehir
0-0

Türk Telekom, İtalya'da rahat galip!

Türk Telekom, EuroCup B Grubu 4. maçında Dolomiti Energia ekibini deplasmanda 80-60 yendi.

calendar 22 Ekim 2025 23:42 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2025 00:24
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, EuroCup B Grubu 4. maçında İtalya'nın Dolomiti Energia ekibini deplasmanda 80-60 yendi.

Türk Telekom grupta ikinci galibiyetini elde ederken, İtalyan ekibi ise üçüncü kez mağlup oldu.

Salon: BTS Arena

Hakemler: Milos Koljensic (Karadağ), Gentian Cici (Arnavutluk), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

Dolomiti Energia: Steward 11, Jones 8, Jogela 8, Mawugbe 6, Aldridge 5, Bayehe 6, Niang 6, Forray 2, Jakimovski 8, Hassan, Airhienbuwa

Türk Telekom: Smith 12, Simonovic 2, Doğuş Özdemiroğlu 3, Yavuz Gültekin, Bankston 12, Devoe 14, Allman 11, Berkan Durmaz 7, Alexander 6, Usher 13

1. Periyot: 22-16

Devre: 31-41

3. Periyot: 50-58

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 9 8 1 0 22 4 25
2 Trabzonspor 9 6 2 1 15 7 20
3 Fenerbahçe 9 5 4 0 14 6 19
4 Gaziantep FK 9 5 2 2 15 14 17
5 Göztepe 9 4 4 1 11 3 16
6 Beşiktaş 9 5 1 3 15 11 16
7 Samsunspor 9 4 4 1 13 9 16
8 Alanyaspor 9 3 4 2 11 9 13
9 Konyaspor 9 3 2 4 15 14 11
10 Antalyaspor 9 3 1 5 11 16 10
11 Rizespor 9 2 3 4 10 13 9
12 Kasımpaşa 9 2 3 4 8 11 9
13 Gençlerbirliği 9 2 2 5 9 13 8
14 Eyüpspor 9 2 2 5 6 11 8
15 Kocaelispor 9 2 2 5 8 14 8
16 Başakşehir 9 1 4 4 7 9 7
17 Kayserispor 9 0 5 4 6 20 5
18 Karagümrük 9 1 0 8 8 20 3
