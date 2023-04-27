Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı ertelendi

Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı, Türk Telekom'un EuroCup finali sebebiyle 10 Mayıs'a ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı ertelendi
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27 Nisan 2023 22:16
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasındaki Türk Telekom-Galatasaray Nef maçı, 10 Mayıs'a ertelendi.

Türk Telekom Kulübünden yapılan açıklamada, "30 Nisan Pazar günü oynayacağımız Galatasaray Nef maçı, Gran Canaria ile yapacağımız Avrupa Kupası finali nedeniyle 10 Mayıs Çarşamba gününe ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Basketbol 7Days Avrupa Kupası yarı finalinde dün Ukrayna'nın Prometey takımını eleyen Türk Telekom, tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finale yükselmişti.

Türk Telekom, 3 Mayıs Çarşamba günü deplasmanda İspanya'nın Gran Canaria takımıyla finalde karşılaşacak.

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