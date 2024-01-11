International Yoga Federation-IYF (Uluslararası Yoga Federasyonu) tarafından organize edilen 8. Dünya Yoga Şampiyonası çok büyük bir coşkuyla gerçekleşti. 8. Dünya Yoga Şampiyonası'na tüm dünya genelinde 210 ülkeden 2000 performans, Türkiye'den ise 120 performansla katılım sağlandı.



Şampiyonada Türk Sporculardan Tarihi Başarı!



Bu coşku dolu organizasyonun ardından, yarışmada madalya kazanan Türk sporcular için İstanbul'da madalya töreni düzenlendi. Türk sporcular; 8 altın, 8 gümüş ve 17 bronz madalya kazanarak toplamda 33 madalya ile şampiyonaya damga vurdular. Törende sporculara madalyaları, IYF Başkanı Akif Manaf tarafından takdim edildi.



Madalyaların dağılımına bakıldığında ise altın madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Artistik kategorisi kadınlarda Çiler Karataş, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Nava Nur Tüzüner, Yoga Atletik kategorisi erkeklerde Erdem Alıcı, Yoga Koreografi kategorisinde Selva Arı ve Çiler Karataş'tan oluşan takım, Yoga Ritmik kategorisinde Nava Nur Tüzüner ve Sema Gümüş'ten oluşan takım, Yoga Akışı kategorisi 50+ kadınlarda ise Birgül Yeniçeri, oldu.



Gümüş madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Akrobatik kategorisinde Tuğçe Şeniz Kalkuz ve Mustafa Çilek'ten oluşan takım, Yoga Asana kategorisi erkeklerde Erdem Alıcı, Yoga Akışı kategorisi erkeklerde Orkun Tolun, Yoga Dans kategorisinde Sedef Görgünay ve Engin Pulat'tan oluşan takım, Yoga Artistik kategorisi 50+ kadınlarda Demet Köse, Yoga Akışı kategorisi 50+ erkeklerde ise Saim Haholu oldu.



Bronz madalya kazanan Yoga sporcuları; Yoga Akışı kategorisi kızlarda Melek Nilsu Coşkun, Yoga Artistik kategorisi kadınlarda Birgül Yıldırım, Yoga Asana kategorisi kadınlarda Selva Arı, Yoga Atletik kategorisi kadınlarda Nava Nur Tüzüner, Yoga Koreografi kategorisinde Eylem Bal, Murat Özkut, Vildan Gürbüz ve Orkun Tolun'dan oluşan takım, Yoga Dans kategorisinde Pelin Duman ve Merve Avcu'dan oluşan takım, Yoga Ritmik kategorisinde Orkun Tolun, Çiler Karataş, Selva Arı ve Vildan Gürbüz'den oluşan takım, Yoga Asana kategorisi 50+ kadınlarda Güven Akbaş, Yoga Akışı kategorisi 50+ kadınlarda Meral Türkoğlu, Yoga Asana kategorisi 50+ erkeklerde ise Aytaç Akbaş oldu.



8. Dünya Yoga Şampiyonası ile Tüm Dünyada Küresel Barış ve Birlik



Tüm dünyada küresel barış ve birlik sloganıyla hayat bulan8. Dünya Yoga Şampiyonası sekiz kategoride yapıldı. Bu kategoriler şunlar oldu: Yoga Akrobatik, Yoga Artistik, Yoga Asana, Yoga Atletik, Yoga Koreografi, Yoga Dans, Yoga Akışı, Yoga Ritmik. Kategorilerdeki yaş ve cinsiyet grupları ise şu şekildeydi: 4-17 yaş grubu kız çocuklar ve 4-17 yaş grubu erkek çocuklar, 18-49 yaş grubu kadınlar ve 18-49 yaş grubu erkekler, 50 yaş üstü kadınlar ve 50 yaş üstü erkekler.



Dünyanın 210 Ülkesinden 2000, Türkiye'den 120 Performans!



8. Dünya Yoga Şampiyonası'na tüm dünya genelinde 2000, Türkiye'den ise 120 performansla katılım sağlandı. En çok katılımın olduğu ülkeler; Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan, Rusya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Güney Afrika Cumhuriyeti, İran ve Malezya.



IYF'den Büyük Başarı



International Yoga Federation (IYF) tarafından düzenlenen etkinlikte birbirinden renkli, ilham verici ve yaratıcı performanslar yer aldı. 8. Dünya Yoga Şampiyonası ile Yoga Sporu alanında büyük bir başarıya imza atan IYF, yoga sporu aracılığı ile tüm dünyada barış ve birlik hedefi doğrultusundaki çalışmalarına hız kesmeden aralıksız olarak devam ediyor.



2024 Yılı İçin Hazırlıklar Başladı!



IYF yetkilileri, 2024 yılında dünyanın 210 ülkesinden katılımlarla gerçekleşecek olan 9. Dünya Yoga Şampiyonası hazırlıklarının başladığı müjdesini verdiler. Yetkililer ayrıca, herkesi şimdiden tüm dünyada küresel barış ve birlik için 2024 yılında gerçekleşecek olan 9. Dünya Yoga Şampiyonası'na katılmaya davet ettiler.





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