Türk Pedalı Temmuz'da Durmayacak: 20 Organizasyonla Bisiklet Ayı!

YOL BİSİKLETİ TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HAYATINI KAYBEDEN MUSTAFA AYYORKUN ANISINA DÜZENLENECEK

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Temmuz 2025 faaliyet takvimi ulusal ve uluslararası arenalarda toplam 20 organizasyon ile Türk bisikletini geliştirmeye devam ediyor. Yol, dağ, BMX ve pist disiplinlerinde düzenlenen etkinliklerle Temmuz ayı, Türkiye'nin ve Türk bisikletçisinin ulusal rekabetteki gücünü ve uluslararası görünürlüğünü bir kez daha ortaya koyuyor.Temmuz ayı boyunca Yol, Dağ Bisikleti, BMX ve Pist Bisikleti olmak üzere 4 farklı disiplinde 16 yarış ve 4 kamp etkinliği düzenlenecek. Katılımcılar; U11–U19 yaş gruplarının yanı sıra elit erkekler, gençler ve amatör sporcular olacak. Ulusal yarışların yanı sıra Belçika, Slovenya, Portekiz ve Kuzey Makedonya'da da Türk sporcular pedal çevirecek. Bisiklet Milli Yıldız Takımı Slovenya'da mücadele ederken Kuzey Makedonya'da genç milliler; 2025 Avrupa Gençlik Yaz Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek.Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Yol Şampiyonası İran'da 3 Haziran'da hayatını kaybeden genç bisikletçi Mustafa Ayyorkun anısına düzenlenecek. Mustafa ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası 1-3 Temmuz 2025 tarihlerinde U17 Erkek, U15 Erkek, U13 Erkek, U11 Erkek, U17 Kadın, U15 Kadın, U13 Kadın, U11 Kadın ile Para Bisiklet, Tandem ve Deaf-İşitme Engelliler Erkekler ve Kadınlar kategorilerinde Zamana Karşı Yarışı ve Yol Yarışı olarak Konya'da yapılacak.Temmuz ayının yalnızca sportif başarılarla değil, aynı zamanda kentlerin bisikletle buluştuğu bir kültürel etkinlik ayı olduğunu ifade eden Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu,dedi.