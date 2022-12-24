Türk futbolunda yeni dönem: Parayı öde, cezayı sil

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin hakemleri koruma adına alınacak tedbirler dün yayınlandı, bunun dışında cezaların infazı konusunda bir dizi değişiklikler yapıldığı açıklandı. Ancak yapılacak değişikliklerin, Süper Lig'in ikinci yarısından önce, 20 Ocak 2023 tarihinden itibaren olacağı duyuruldu.



Yeni talimat maddesinde, hakem ve diğer müsabaka görevlilerinin dürüstlüğüne veya tarafsızlığına gölge düşürmeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik açıklama ve paylaşımların yasaklandığı duyuruldu. Bu yasağa uymayan kişilere, Süper Lig için 200 bin lira olacağı, diğer ligler ise yarı yarıya düşürüldü.



Eylemler kulüplerin basın yayın organları (özellikle resmi internet siteleri, kulüp televizyonları) veya sosyal medya hesapları aracılığı ile gerçekleştirilmesi halinde Süper Lig'deki kulüplere ayrıca 200 ile 600 bin lira arasında ceza verileceği de duyuruldu.



40. maddede ise şu ifadeler yer aldı:



"Müsabaka öncesinde, sırasında veya sonrasında, aynı takımdan birden fazla futbolcunun, görevlinin veya yöneticinin birlikte hareket ederek, itiraz veya protesto amaçlı müsabaka görevlilerinin etrafını sarmaları veya görevlerini yapmalarını engelleyici eylemlerde bulunmaları halinde Süper Lig kulüplerine 50 bin, TFF 1. Lig kulüplerine 25 bin, TFF 2. Lig kulüplerine 15 bin, TFF 3. Lig kulüplerine ise 7 bin 500 lira ceza verileceği duyuruldu.



Eğer itiraz ve hakemin çevresini sarma VAR incelemesi öncesi gerçekleşirse, cezaların yarı yarıya artacağı da ilan edildi.



TFF'nin Disiplin Talimatı değişikliğinde değişen diğer madde de, "Hak mahrumiyeti cezası" oldu. Buna göre daha önce başkanlara yapılan ayrıcalığa son verildi. Başkan, protokol tribünü dışında statta başka bir bölümde oturabiliyordu. Bu kaldırıldı.



En önemli değişik de cezaların paraya çevrilmesinde gerçekleşti. Buna göre, ayrımcılık ve ideolojik propaganda, davranış kuralları, müsabaka sonucunu etkileme, bahis ve doping gibi ağır ihlaller dışında kalan hak mahrumiyeti cezaları, parasının yatırılmasıyla kaldırılacak.



Kulüp başkan ve yöneticileri hakkında verilen hak mahrumiyeti cezaları; ceza alan kişinin, her gün için Süper Lig'de 10 bin, 1. Lig'de 7 bin 500, 2. Lig'de 5 bin, 3. Lig'de ise 2 bin 500 lira yatırılmasıyla infaz edilmiş sayılacak.



MHK'dan uyarı



Merkez Hakem Kurulu, Başkan Sabri Çelik imzasıyla kulüplere ve teknik direktörlere bir uyarı yazısı gönderdi.



Sahada görevli bulunan hakemlere, özelliklere de dördüncü hakemlere oyunun imajını zedeleyecek tavır, tutum ve hareketlerine karşı taviz verilmemesi talimatının verildiği belirtilen yazıda, "Talimatta, bu tür hareketlerin başlaması ile birlikte yapılacak ikazın sonuç vermemesi durumunda, gereken disiplin cezalarının sırasıyla tavizsiz uygulanması belirtilmiştir. Konu ile ilgili olarak daha dikkatli olunmasını ve futbolumuzun imajı için işbirliği yapmanızı rica ederiz" notu düşüldü.



Kayserispor'un 3 puanı silinecek



TFF Kulüp Lisans Kurulu, Ulusal Kulüp başvurularında nihai kararını verdi.



Süper Lig'de eksikleri bulunan kulüplerin çoğunluğu eksiklerini giderirken, sadece Kayserispor için 3 puan silme cezası verdi. Kurul ayrıca, Spor Toto 1. Lig'den Altaş Denizlispor, Altay, Erzurumspor FK ve Yeni Malatyaspor, TFF 2. Lig'den Bayburt Özel İdare Spor, Baynet İnşaat Balıkesirspor, Menemen, Serik Belediyespor ve Somaspor kulüplerinin de 3 puanlarının silinmesini kararlaştırdı.



10 hakem FIFA listesine girdi



Türkiye Futbol Federasyonu, 2023 yılında FIFA kokartı takmaya hak kazanan hakemler listesi belirlendi. FIFA tarafından onaylanan listede, Atilla Karaoğlan ve Erkan Özdamar; Cüneyt Çakır ile Zorbay Küçük'ün yerine gelirken, FIFA Yardımcı Hakemi olarak Mehmet Emin Tuğral, Murat Tuğberk Curbay, Arzu Görgün; FIFA Video Yardımcı Hakem olarak Alper Ulusoy, Koray Gençerler, Hakan Ceylan, Erkan Engin; FIFA Futsal Hakemi olarak Hakan Tezcan ilk defa yer aldı.





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