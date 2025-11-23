Tüpraş Stadyumu'nda martı sürprizi!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Beşiktaş–Samsunspor karşılaşması sırasında sahaya bir martı indi.
Martı, görevlilerin müdahalesine rağmen dakikalarca sahada kaldı.
SEBA'NIN SÖZLERİ AKILLARA GELDİ
Aynı gün, Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba'nın İnönü Stadyumu'nda attığı ilk golün üzerinden 78 yıl geçtiği hatırlatıldı.
Seba'nın geçmişte söylediği "Sizi özlediğimde yanınıza bir martı olarak geleceğim" sözleri, maç sırasında yaşanan bu anla birlikte yeniden gündeme geldi.
Süleyman Seba: "Sizi özlediğim zaman yanınıza martı olarak geleceğim."
