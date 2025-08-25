25 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
19:00
25 Ağustos
İstanbulspor-Manisa FK
21:30
25 Ağustos
Newcastle-Liverpool
22:00
25 Ağustos
Athletic Bilbao-Rayo Vallecano
20:30
25 Ağustos
Sevilla-Getafe
22:30
25 Ağustos
Udinese-Verona
19:30
25 Ağustos
Inter-Torino
21:45

Tuna Tekin'den Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş

Ülkemizi Galler'de temsil eden 12 yaşındaki Tuna Tekin, 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş madalya kazandı.

calendar 25 Ağustos 2025 14:41
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Tuna Tekin'den Dünya Şampiyonası'nda 2 gümüş
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İzmir'de yetişen 12 yaşındaki milli rüzgar sörfçüsü Tuna Tekin, 16-23 Ağustos tarihleri arasında Galler'de düzenlenen 2025 Techno 293 Dünya Şampiyonası'nın 10 ülkeden 38 sporcunun katıldığı 13 yaş altı kategorisinde 2 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Şampiyonada 15 yarışın 7'sinde ilk sırada yer alan Tuna Tekin, istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Aktif Rüzgar Sörfü ve Doğa Sporları Kulübü sporcusu Tuna Tekin'in antrenörü Tuğrul Albayrak, yaptığı açıklamada, "Tuna'nın disiplinli çalışması ve yüksek motivasyonu, sporcu-aile ve antrenör üçgenindeki doğru uyum bu başarıyı getiren önemli unsurlar. Tuna'nın antrenmanlarda uygulanan metotlara cevabı ve uluslararası parkurları kullanımı bize bu başarıyı getirdi. Tuna'nın önümüzdeki süreçte bu başarısını sürdüreceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 3 3 0 0 10 0 9
2 Trabzonspor 3 3 0 0 3 0 9
3 Göztepe 3 2 1 0 5 0 7
4 Konyaspor 2 2 0 0 7 1 6
5 Samsunspor 2 2 0 0 3 1 6
6 Antalyaspor 3 2 0 1 3 2 6
7 Fenerbahçe 2 1 1 0 3 1 4
8 Beşiktaş 1 1 0 0 2 1 3
9 Gaziantep FK 3 1 0 2 2 7 3
10 Başakşehir 1 0 1 0 1 1 1
11 Alanyaspor 1 0 1 0 0 0 1
12 Rizespor 2 0 1 1 0 3 1
13 Kayserispor 2 0 1 1 1 5 1
14 Kasımpaşa 2 0 0 2 1 3 0
15 Gençlerbirliği 3 0 0 3 2 5 0
16 Eyüpspor 2 0 0 2 2 6 0
17 Kocaelispor 3 0 0 3 1 5 0
18 Karagümrük 2 0 0 2 0 5 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.