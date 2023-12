Tuchel'den Manchester United açıklaması!

Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybeden Bayern Münih'te teknik adam Thomas Tuchel'e eleştiriler büyüyor.



Alman teknik adam, Frankfurt karşılaşmasının sonunda açıklama yaparak bu yenilginin ardından takımından Salı akşamı Old Trafford'da reaksiyon göstermelerini beklediğini söyledi.



Tuchel yaptığı açıklamada, "Tehlikeyi hafife aldık ve oyun oynamayı çok erken bıraktık. Ama ben takımıma güveniyorum. Artık her şey hakkında kötü konuşmanın anlamı yok. Her şey Salı günü Old Trafford'da devam edecek. Bir tepki ve reaksiyon göstermemiz lazım.'' dedi.



Sözlerine devam eden Tuchel, ''Kaybetmeyi hak ettik. Garip bir oyundu. Gol beklentisinde kazandık ama Eintracht elinden geleni yaptı. Çok iyi oynamadık ama sonuç biraz tuhaftı. Bu hafta iyi bir antrenman yaptık. Başlangıcın neden böyle olduğunu kendimize sormalıyız. Kazanma isteği ve arzusu yoktu" şeklinde konuştu.



Manchester United ile Bayern Münih, Salı akşamı saat 23:00'de karşı karşıya gelecek.





