Traore: "Önemli bir galibiyet aldık"

Başakşehir'e, Beşiktaş karşısında galibiyeti getiren tek golü atan Bertrand Traore, karşılaşmanın ardından görüşlerini aktardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Traore: 'Önemli bir galibiyet aldık'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
12 Eylül 2022 21:20
Başakşehir'in, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettiği karşılaşmada tek golü atan Bertrand Traore maçın ardından konuştu.

27 yaşındaki futbolcu, "Gerçekten çok mutluyum, çok savaştık. Top sol ayağıma geldi ve ben de kalecinin sol köşesini tercih ettim. Önemli bir galibiyet aldık." dedi.

Traore, "Atmosferden çok etkilendim. Usta ayaklardan oluşan bir takımdayım. Büyük ve ateşli taraftarı olan bir takıma karşı oynadık. Galibiyetten dolayı mutluyuz. Arkadaşlarımı da tebrik ederim" ifadeleriyle açıklamalarını tamamladı.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ