TransAnatolia yarışları sona erdi

TransAnatolia yarışının Aksaray etabı tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
TransAnatolia yarışları sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Eylül 2023 20:45
Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından olan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen TransAnatolia'nın Aksaray etabı sona erdi.

Samsun'dan 2 Eylül'de başlayan yarışın dördüncü gününde Nevşehir'in Göreme ilçesinden start alan yarışmacılar, Niğde etabını geçerek Güzelyurt ilçesinin Belisırma etabını tamamladı.

Yarışmacılar, Belisırma etabı sonrası Tuz Gölü etabını da tamamlayarak toplam 411 kilometre yol katetti ve yarışın 4. gününü Ankara'nın Haymana ilçesindeki kamp alanında noktaladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery