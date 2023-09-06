TransAnatolia yarışları sona erdi

Dünyanın en büyük ve zorlu rally raid yarışlarından olan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen TransAnatolia'nın Aksaray etabı sona erdi.



Samsun'dan 2 Eylül'de başlayan yarışın dördüncü gününde Nevşehir'in Göreme ilçesinden start alan yarışmacılar, Niğde etabını geçerek Güzelyurt ilçesinin Belisırma etabını tamamladı.



Yarışmacılar, Belisırma etabı sonrası Tuz Gölü etabını da tamamlayarak toplam 411 kilometre yol katetti ve yarışın 4. gününü Ankara'nın Haymana ilçesindeki kamp alanında noktaladı.



