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Trae Young'ın 28-7'lik gecesi, ATL'e kazandırdı!
Trae Young'ın 28-7'lik gecesi, ATL'e kazandırdı!
Atlanta Hawks yıldızı Trae Young, ekibinin Miami Heat'i 110-108 devirdiği maçta 28 sayı buldu.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
NBA.com
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Trae, 28 sayı, 3 ribaund ve 7 asistlik performansıyla takımını galibiyete taşıdı:
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