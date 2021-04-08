Trabzonspor'un yarısı Bakasetas

Trabzonspor, sezonun ikinci yarısında 15 gol kaydederken, bunların 6'sını Bakasetas attı. Yunan yıldız, Bordo-Mavililer'e tam 13 puan kazandırdı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un yarısı Bakasetas
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08 Nisan 2021 12:45
Ligin en iyi devre arası transferlerinden biri olan Tasos Bakasetas, gollerine devam ediyor...

Son olarak Kayserispor mücadelesinde rakip fileleri şık bir vuruşla havalandıran Yunan yıldız, Trabzonspor'da 6. kez bu sevinci yaşadı. Daha önce Denizli, Malatya, Gaziantep ve Kasımpaşa maçlarında attığı gollerle Fırtına'yı galibiyete taşıyan 27 yaşındaki 10 numara, bu kez 1 puanı getiren isimdi.

Trabzonspor'un sezonun ikinci yarısında kaydettiği 15 golün 6'sının altında imzası bulunan Bakasetas, hücum istatistiklerine bakıldığında neredeyse takımın skor yükünün yarısını tek başına çekti.

Ofansif orta saha oyuncusu olmasına rağmen forvetlerden fazla katkı sağlayan Bakasetas'ın, Fırtına'nın ligin ikinci devresinde kazandığı 24 puanın 13'ünde imzası bulunuyor. 



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