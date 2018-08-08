Trabzonspor'dan Kamil Ahmet şoku

Trabzonspor'da sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan tetkikler sonrası tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Kamil Ahmet Çörekçi'nin aynı yerden yaşadığı sakatlık sonrası hemen tedavisine başladık. 6 ila 8 hafta sürmesi planlanan tedavinin ardından futbolcumuz yeniden takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
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Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan tetkikler sonrası tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Kamil Ahmet Çörekçi'nin aynı yerden yaşadığı sakatlık sonrası hemen tedavisine başladık. 6 ila 8 hafta sürmesi planlanan tedavinin ardından futbolcumuz yeniden takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayacaktır." ifadelerini kullandı.
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