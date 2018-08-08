  •  
    BOOM: Kaleci transferi için yeni bir REKOR var
  •  
    Avrupa'da SON DAKİKA transferleri arka arkaya!
  •  
    Cocu'dan transfer için özel görüşme; 'Bize gel'
  •  
    Şenol Güneş'ten; "Evet" Yeni golcüsünü buldu!..
  •  
    İdmanlarına çıkmayıp, transfer isteyen 10 isim

Trabzonspor'dan Kamil Ahmet şoku

Trabzonspor'un başarılı oyuncularından Kamil Ahmet Çörekçi'nin sakatlığına dair Kulüp Doktoru Hakan Bozdoğan açıklamalarda bulundu.

Kaynak: AA
Trabzonspor'dan Kamil Ahmet şoku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ağustos 2018 17:50
Trabzonspor'da sakatlanan Kamil Ahmet Çörekçi'nin 6-8 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Kulüp doktoru Hakan Bozdoğan, sağ diz iç yan bağında yaralanma ve ödem tespit edilen Kamil Ahmet Çörekçi'nin yapılan tetkikler sonrası tedavisinin devam ettiğini belirterek, "Kamil Ahmet Çörekçi'nin aynı yerden yaşadığı sakatlık sonrası hemen tedavisine başladık. 6 ila 8 hafta sürmesi planlanan tedavinin ardından futbolcumuz yeniden takım arkadaşlarıyla çalışmalara başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için