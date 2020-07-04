Trabzonspor'da şampiyonluk mesajı; 'Kupa hasretini dindireceğiz'

Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Güven, şampiyonluk yarışında takıma inançlarının tam olduğunu belirtti.



Sabah'a açıklamalarda bulunan Güven, "Hak ettiğimiz kupaları kaldırmak istiyoruz" diyerek şu mesajları verdi:



ÇOK ZOR YOLLARDAN GEÇTİK



"Yönetim kurulu olarak takıma inancımız üst seviyede. Son 5 finalimiz kaldı, maç maç gidip Trabzonspor taraftarının özlemle beklediği o kupa hasretini dindireceğiz. Baskıya alışık bir camiayız, bu bizim için bir stres değil tam tersi bir motivasyon kaynağı. Baskıdan ziyade daha çok sorumluluk duygusuna dönüştü bizler için. Teknik ekibimiz ve tüm futbolcularımız istim üstünde, maçların başlamasını bekliyorlar ve onların bu heyecanı bize de güven veriyor. Çok zor mücadeleler verip bu sürece kadar geldikten sonra buradan geriye dönüş olmaz. Başladığımız işi bitirmeliyiz ve 8. kez şampiyonluğu şehrimize getirmek istiyoruz."



DEPLASMAN MAÇLARININ EN İYİ TAKIMIYIZ



"Taraftarımız bizim en büyük kozumuz ve onların yürekten verdiği desteklerle buraya kadar geldik. Ancak şunu da unutmayalım, Trabzonspor deplasman maçlarının en iyi takımı olduğu için bunu avantaja çevirebiliriz. Taraftarımız tribünde olmasa da ruhen ateşleyici güç olacaktır."



