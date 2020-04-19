Trabzonspor'da Pereira'ya yeni kontrat!

Trabzonspor'un tecrübeli sağ bek oyuncusu Joao Pereira, Karadeniz ekibinde kalmak istiyor.

, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'da Pereira'ya yeni kontrat!
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19 Nisan 2020 12:54
Karadeniz ekibi Trabzonspor'un Portekizli sağ beki Joao Pereira'nın, Fırtına'dan ayrılma niyeti yok.

Sezon sonunda sözleşmesinin sona erecek olmasını dert etmeyen 35 yaşındaki futbolcu, sadece şampiyonluğa odaklanmış durumda.

Tecrübeli oyuncunun profesyonelliğinden veilerleyen yaşına rağmen istikrarından memnun olan Bordo-Mavili yönetimin en kısa zamanda Pereira'ya yeni kontrat önermesi bekleniyor.

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