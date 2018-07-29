Trabzonspor'da hesaplar iyi gidiyor

Trabzonspor'da yeni yönetimle birlikte kulübü idare anlayışı da değişti. Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığa gelmesi ve yeni yönetimin işbaşı yapmasıyla birçok farklılık göze çarparken, transfer politikası öne çıkanlardan oldu.Bordo-mavililer yaz döneminde, şu ana dek üç futbolcusunu elden çıkardı. Genç yıldızlardan Okay Yokuşlu 6 milyon euro k arşılığında Celta Vigo'nun yolunu tuttu. Kolombiyalı Fabian Castillo 2.3 milyon euroya Meksika'ya gitti. 22 yaşındaki Slovak futbolcu Matus Bero da 1.650 euro ile Hollanda ekibi Vitesse'nin oldu.Karadeniz ekibi böylece elden çıkardığı üç oyuncusundan toplamda 10 milyon euroluk bir gelir elde etmiş oldu. Henüz daha transfer döneminin tamamlanmasına bir aylık bir süre var ve kulübün oyuncu satışının devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezon boyunca sadece 3 milyon euroluk futbolcu satıldı. Aradaki 7 milyon euroluk fark, Eylül ayına kadar daha da açılacağı göz önünde bulundurulduğunda, değişen kulüp politikasına işaret ediyor.Oyuncu satışı gibi futbolcu alışı da dikkatle sürdürülen bir diğer süreç. İranlı iki futbolcuyu kadrosuna katan Trabzonspor Amiri için bonservis bedeli ödemezken Majed Hosseni içinse çok düşük bir meblağı gözden çıkardı.Finansal Fair Play kuralları çerçevesinde UEFA'nın gözlemi altında bulunan Trabzonspor, FIFA tarafından getirilen ancak sonra kaldırılan transfer yasağı yüzünden de temkinli hareket ediyor. Özellikle UEFA ile varılan anlaşmada 2018-19 sezonunun son dönem olması ve anlaşmayla ilgili genel değerlendirmenin yapılacak olması kulübün daha da dikkatli olmasını beraberinde getiriyor.