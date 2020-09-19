Trabzonspor'da hedef; Ivo Rodrigues

Trabzonspor'un transfer mesaisinde flaş gelişme. Kadroda geniş çaplı bir revizyona giden Karadeniz ekibi, transferde hareketli saatler yaşamaya devam ediyor. Hedefteki isim Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen kanat oyuncusu İvo Rodrigues.

Trabzonspor'da hedef; Ivo Rodrigues
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19 Eylül 2020 14:13
Bordo-Mavililer'in, kanat transferi için düğmeye bastığı ve Belçika'nın Antwerp takımında forma giyen İvo Rodrigues'i gündemine aldığı öne sürüldü.

25 yaşındaki Portekizli oyuncuyla ilgilenen Karadeniz temsilcisinin, menacerler üzerinden ilk adımı attığı konuşuluyor.

2017'de Porto'dan transfer edilen ve Belçika'ya gelen Rodrigues hem sol hem de sağ kanatta oynuyor. 2021'de kontratı bitecek Rodrigues, geçen sezon 29 maçta 5 gol, 2 asistlik performans gösterdi



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